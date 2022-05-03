Bahçelievler'de hırsızlar engelli kızın arabasını çaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bahçelievler'de hırsızlar engelli kızın arabasını çaldı

03.05.2022 00:58
Bahçelievler'de hırsızlar engelli kızın arabasını çaldı

Bahçelievler'de ailesinin engelli kızlarını hastaneye daha rahat getirip götürebilmek için aldıkları otomobil hırsızlar tarafından çalındı.

Bahçelievler'de ailesinin engelli kızlarını hastaneye daha rahat getirip götürebilmek için aldıkları otomobil hırsızlar tarafından çalındı. Ailenin büyük mağduriyet yaşadığı olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Bahçelievler Mahmutbey Caddesi'nde 29 Nisan Cuma günü saat 06.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı bir binanın 1. katındaki daireye giren 2 hırsız, ev sakinlerinin uyumasını fırsat bilerek odanın kapısının arkasında bulunan çantayı çaldı. Çantada bulunan otomobil anahtarı, bir miktar para ve kartları alan hırsızlar kaçtı. 2 hırsız binanın önünde bulunan yaklaşık 300 bin TL değerindeki otomobili de anahtarla çalıştırarak kayıplara karıştı. Engelli kızları Gurbet Ceyhan'ın tedavisi için alınan aracın çalınması üzerine aile büyük mağduriyet yaşadı.

"Perişan haldeyiz"

Anne Gülten Ceyhan, aracın borçlarının devam ettiğini belirterek, "Cuma sabahı hırsızlar eve girmiş. Kapı çaldı, komşu 'Teyze kapınız açık kalmış' diye uyardı. İçeri geldim, kızımı okula götürmek için uyandırdım. Telefonunu istedi. Telefon koyduğu yerde yoktu. Engelli kızım da uyandı, o da telefonunun olmadığını söyledi. Eşim uyandı, çantası kapının arkasında yok ve araba da yok. Çantayı bahçeye atmışlar. İçinde param, kartlarım vardı. Araba 300 bin TL civarında. Kızımın adına aldım, engelli arabası. Hastaneye rahat götürmek için, tedavisi için aldık. Ne kızımı bindirebildim ne de gezdirebildim. Kızım üç gündür aç susuz, ne yemek yiyor ne su içebiliyor" dedi.

Öte yandan hırsızların arabayı çalma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Bahçelievler'de hırsızlar engelli kızın arabasını böyle çaldı Bahçelievler'de hırsızlar engelli kızın arabasını böyle çaldı Engelli vatandaşın motosikletini böyle çaldı Engelli vatandaşın motosikletini böyle çaldı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bahçelievler'de hırsızlar engelli kızın arabasını çaldı - Son Dakika


Son Dakika
23:47 Çocuklarına bayram ziyaretine giden adam, eski eşini bıçaklayarak öldürdü!
23:36 Kanserle savaştığı öne sürülen Putin'in sağlık durumu nasıl? Lavrov, Rus liderin görüştüğü liderleri işaret etti
23:21 Savaşın 68. gününde iki Rus gemisi Bayraktar TB2 tarafından vuruldu
23:01 UEFA'nın Rusya'ya yaptırım uygulaması Türk takımlarının işine yaradı! İşte ekiplerimizin yeni Avrupa haritası
22:36 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, Ibiza tatilinden arka arkaya bikinili pozlarını paylaştı
22:10 CHP'li Tanal, Osman Kavala'yı cezaevinde ziyaret etti! Kavala: Temelsiz bir iddia nedeniyle bana ceza verildi
21:24 Galatasaray'da seçim, 11 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek
21:11 Şanlıurfa'da 16 yaşındaki çocuk annesi ile tartışan babasını balyoz kullanarak öldürdü
20:21 Internet Explorer kapatılıyor! Microsoft 15 Haziran'ı işaret etti
20:14 Ülkemizde 2 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 8 kişi vefat etti, bin 344 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 01:32:09. #1.13#
SON DAKİKA: Bahçelievler'de hırsızlar engelli kızın arabasını çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement