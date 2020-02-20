Bahçelievler'de hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Bahçelievler'de bir hırsız, alışveriş yapan kadının sırt çantasındaki cüzdanı alarak kayıplara karışırken, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kimliği henüz belirlenemeyen hırsız, Soğanlı Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde kaldırım kenarında yürüyen bir kadını takibe aldı. Çocuğuyla birlikte kırtasiyeye giren kadının, yürürken sırt çantasındaki fermuarı açan hırsız, buradaki cüzdanı alıp kayıplara kaçtı.



Ödeme yapacağı sırada çantasında cüzdanının olmadığını fark eden kadın, kırtasiyenin güvenlik kamerası görüntülerini izleyince durumu fark etti. Genç kadın, savcılığa giderek suç duyurusunda bulunurken, hırsızın yakalanması için polis çalışması başlattı.



Kırtasiyenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hırsızın ilk önce bir kadını takip ettiği ve o kadının sırt çantasının fermuarını açmaya çalıştığı görülüyor. Kadının fark etmesi üzerine hırsız, eyleminden vazgeçiyor ve takibe aldığı başka bir kadının sırt çantasından cüzdanını çalıyor.