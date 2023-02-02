Bahçelievler'de İETT otobüsü durağa kaldı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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Bahçelievler'de İETT otobüsü durağa kaldı: 1 ölü, 4 yaralı

02.02.2023 20:59

Bahçelievler'de İETT otobüsü durağa kaldı: 1 ölü, 4 yaralı Bahçelievler'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, durakta bekleyen yolculara çarptı.

Bahçelievler'de İETT otobüsü durağa kaldı: 1 ölü, 4 yaralı

İSTANBUL - Bahçelievler'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, durakta bekleyen yolculara çarptı. Çarpmanın etkisiyle 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

Olay Bahçelievler'deki durakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İETT otobüsü Bahçelievler Meydan'da bulunan durağa daldı. Kazada 1 ölü ve 4 yaralının olduğu bilgisine ulaşıldı. İlgili ekiplerin konuyla ilgili çalışmaları ise devam ediyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Şoförün yavaş geldiği ama içerideki arkadaşların deyimiyle şoförün uyuduğu söyleniyor. Tabii bunlar, yolcu ve minibüsçü arkadaşların dedikleri. Yavaş yavaş geliyor, kaldırıma vuruyor, kaldırımdan sonra da köşedeki minibüse vuruyor ve öyle duruyor. Bu sırada kaldırımda bekleyen vatandaşlarımızdan birkaç tanesi otobüsün altında kalıyor. Buradaki minibüsçü esnafımız çıkarıyor. Hastane yakın olduğu için götürüyorlar. Bir eks, 4 yaralı var. Ama bunlar çok net değil. Hastaneyle görüşüp bilgi alacağız" dedi.

Kaynak: İHA
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Bahçelievler, İETT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bahçelievler'de İETT otobüsü durağa kaldı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

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