Küçükçekmece'de yolda kalan otobüsü yolcular iterek kurtardı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de yolda kalan otobüsü yolcular iterek kurtardı

24.01.2022 17:37

- Küçükçekmece'de yolda kalan otobüsü yolcular iterek kurtardı Yollar kapandı, araçlar kontak kapattı Küçükçekmece'de aniden bastıran kar her yeri kapladı.

- Küçükçekmece'de yolda kalan otobüsü yolcular iterek kurtardı

Yollar kapandı, araçlar kontak kapattı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de aniden bastıran kar her yeri kapladı. Kapanan yollar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Yolda kalan araçları vatandaşlar iterek kurtardı. Kayan bir yolcu otobüsü kaldırıma çarptı.

İstanbul'da dün başlayan ve gece boyunca da etkisini sürdüren kar yağışı gün içerisinde devam ediyor. Tipi şeklinde devam eden kar yağışı Küçükçekmece'de yolları kapadı. Mesai çıkışı evine gitmeye çalışan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Karla kaplanan yollarda araçlar mahsur kaldı, trafik durma noktasına geldi. Araçların durması nedeniyle yolcular inerek gitmeye çalıştı. Kar nedeniyle kayan ve ilerlemekte zorluk çeken araçlar vatandaşlar tarafından itilerek çıkarıldı. İETT'ye bağlı bir yolcu otobüsü karda ilerleyemedi. Kayan otobüs kaldırıma çarparak durabildi. O anlar kameraya yansıdı.

Ardından araçtan inen yolcular, otobüsü iterek kaldığı yerden çıkardı. Yağış nedeniyle birçok ana arterler kapandı, araçlar yolda kaldı.

Küçükçekmece'de yolda kalan otobüsü yolcular iterek kurtardı
Küçükçekmece'de yolda kalan otobüsü yolcular iterek kurtardı
Küçükçekmece'de yolda kalan otobüsü yolcular iterek kurtardı
Küçükçekmece'de yolda kalan otobüsü yolcular iterek kurtardı

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Bahçelievler, İstanbul, İETT, kar, 3. Sayfa, Genel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'de yolda kalan otobüsü yolcular iterek kurtardı - Son Dakika


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