Son Dakika Haberleri: Bahçelievler'de iki bina daha tedbir amaçlı mühürlendi
Son Dakika Güncel Haber

Bahçelievler'de iki bina daha tedbir amaçlı mühürlendi

11 dakika önce

Bahçelievler'de depremden zarar gören iki binadan vatandaşlar tahliye edilerek, tedbir amaçlı mühürlendi.

Bahçelievler'de iki bina daha tedbir amaçlı mühürlendi, System.String[]

Bahçelievler'de depremden zarar gören iki binadan vatandaşlar tahliye edilerek, tedbir amaçlı mühürlendi.

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Güngören Sokak'taki iki binada da yarılma ve çatlaklar oluştu. Olay yerine gelen yetkililer, risk taşıdığı gerekçesiyle vatandaşları tahliye etti. Tahliyenin ardından bina mühürlendi. Binaların bulunduğu sokağa güvenlik şeridi çeken polis ekipleri, çevrede önlem aldı. Bahçelievler Belediyesi yetkilileri ise vatandaşlara konaklama imkanı sunarken, vatandaşlar akrabalarına gitmeyi tercih etti.

(İHA)

Hürriyet Mahallesi, Bahçelievler, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Deprem Kahini Frank Hoogerbeets'in "Alarmda olun" sözleri tekrar gündem oldu
Acil toplanma alanları nerede, vatandaşlar nasıl ulaşacak? Türk Telekom depremden bu yana hizmet veremiyor! Kullanıcılar tepkili "Gece 4'te deprem olacak" söylentisine AFAD ve iBB'den uyarı: İtibar etmeyin

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 23:16:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bahçelievler'de iki bina daha tedbir amaçlı mühürlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]