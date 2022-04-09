Bahçelievler'de iki İETT otobüsü yolda kaldı - Son Dakika

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Bahçelievler'de iki İETT otobüsü yolda kaldı

İSTANBUL - Bahçelievler'de iki İETT otobüsü yaşanan arıza nedeniyle yoluna devam edemedi. Yolcular ise durağa yürüyerek başka bir otobüse binmek zoruna kaldı.

Son zamanlarda sıkça yaşanan İETT otobüsü arızalarından biri bugün 17.30 sıralarında Bahçelievler'de yaşandı. Yenibosna yönüne seyir halinde olan iki İETT otobüsü yaşanan arıza nedeniyle seferine devam edemedi. Otobüsteki yolcular indirilerek yakında bulunan otobüs durağına yönlendirildi.