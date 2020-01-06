Bahçelievler'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahçelievler'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Bahçelievler'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

6 saat önce

Bahçelievler'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Bahçelievler'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı, System.String[]

Bahçelievler'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Bahçelievler Eski Londra Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 06 BDJ 842 plakalı otomobil, 34 CED 286 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışma sonucu araçlar savrulurken, iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonucu caddede trafik yoğunluğu oluşurken, araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

(Vedat Bayraktar/İHA)

Bahçelievler, Londra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 09:45 Kaynak: İHA
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