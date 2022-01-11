Son dakika haberi! BAHÇELİEVLER'DE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI KAMERADA - Son Dakika

BAHÇELİEVLER'de sokakla caddenin kesiştiği yerde iki otomobil çarpıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada iki yaya saniyelerle kurtulurken, park halindeki iki araç da hasar gördü.

Kaza, sabah saat 07.40 sıralarında Bahçelievler Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Caddede ilerleyen 34 KP 4889 plakalı otomobil, sokaktan hızla önüne çıkan 34 PR 8475 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonrası savrulan iki otomobil yol kenarında park halinde olan araçlara çarptı. 34 KP 4889 plakalı otomobildekiler yaya olarak kaçarken, diğer otomobilin sürücüsü yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, iki yayanın saniyelerle kurtulduğu görüldü.

İş yerinin önünde park ettiği hafif ticari aracı hasar gören esnaf Hacı Arslan, Kazaya karışan araçlardan biri bizimki. Park halindeyken gelip vuruyor arkadaşlar. 4 araba birden hasar görüyor. Sokaktan caddeye çıkan araç hızlı geldiği için ana caddeden gelen araca vuruyor. O araçlarda park halindeki araçlara vuruyor. Kadın sürücü hafif yaralıydı hastaneye götürdüler diye konuştu. Kazaya ilişkin soruşturma balatan polis, kaza sonrası kaçan kişileri yakalamak için çalışma yapıyor.