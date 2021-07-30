Bahçelievler'de inşaat halindeki 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi Hereke Sokak'taki binanın çatısındaki izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm çatıyı sardı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araç yardımıyla yangına müdahale etti.
Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın, yan binaya sıçramadan söndürüldü.
Bu arada çevredeki bina sakinlerinin yangın nedeniyle evlerinden çıktıkları görüldü.
Kaynak: AA
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