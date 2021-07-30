Bu arada çevredeki bina sakinlerinin yangın nedeniyle evlerinden çıktıkları görüldü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araç yardımıyla yangına müdahale etti.

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi Hereke Sokak'taki binanın çatısındaki izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm çatıyı sardı.

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