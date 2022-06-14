Bahçelievler'de 'İnsan Değişirse İklim Değişmez' paneli düzenlendi

Bahçelievler Belediyesi tarafından 'İnsan Değişirse İklim Değişmez' adlı panel düzenlendi. Panelde konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır , "Gelecek nesillere, çocuklarınıza, kardeşlerinize sağlam ve yaşanılabilir bir dünya bırakabilmek adına dünyamızın şu anki halinden biz sorumluyuz" dedi.

Bahçelievler ilçe liselerinden 500 öğrencinin katıldığı panelde iklim değişikliğinde insan faktörü ele alındı. Mete Üge, Kerem Deveci ve Başak Yunatcı Atay'ın konuşmacı olarak katıldığı paneli çok sayıda öğrenci de ilgiyle takip etti.

İklim değişikliğinin önce insanın kendisini değiştirmeye başlamasıyla olabileceği vurgulanan panelde katılımcıları birçok sürpriz karşıladı. Katılımcılara panele girmeden önce çektirilen kuralar ile Bursa, Ankara, Edirne, Çanakkale şehirlerine 5'er kişilik geziler, Sarıyer'de piknik ve 5 kişiye iki kişilik akşam yemeği hediye edildi. Panelin ardından öğrencilerin hazırladığı 'İnsan Değişirse İklim Değişmez' adlı tiyatro oyunu izleyicilerle buluştu.

Nurettin Topçu Kültür Merkezinde düzenlenen törene Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, parti üyeleri, konuyla ilgili kişiler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

"DÜNYAMIZIN ŞU ANKİ HALİNDEN SORUMLUYUZ"

Çocuklarla böyle bir etkinlikte bir araya gelmekten ötürü çok mutlu olduğunu söyleyen Bahadır, "Bugünkü ana konumuz iklimin değişmesi. İnsan değişirse iklimin değişmeyeceğini anlatmaya çalışacağız. Arkadaşlar sanayileşme en çok da Amerika ile Çin atmosferimizi deldi. Sanayileşme tabi ki de olacak ama doğru sanayileşme olacak. Fabrikalaşma da olacak ama çevreye, atmosfere, doğaya ve yeşile değer vererek. Bundan sonra iklimin değişmemesi için siz, arkadaşlarımız el birliğiyle dünyamıza, atmosferimize sahip çıksın. Çünkü bizim dünya olarak adlandırılan bir tane dünyamız var. Hani bir atasözümüz var ya; Biz dünyamızı gelecek nesillerden çocuklarımıza ödünç aldık. Gerçekten öyle. Biz gelecek nesillere, çocuklarınıza, kardeşlerinize sağlam ve yaşanılabilir bir dünya bırakabilmek adına dünyamızın şu anki halinden sorumluyuz" ifadelerini kullandı.

"BİZ HEM İMZA ATTIK HEM BAKANLIĞIMIZA İKLİM BAKANLIĞI EKLEDİK"

Bahadır, "Cumhurbaşkanımız bu işin öncülüğünde. Dünyada iklim değişikliği bakanlığı olarak adlandırılan bir bakanlık ben duymadım. Yani bir bakanlığın iklim bakanlığı olanı var mı, varsa bilmiyorum. Herkes tabi ki iklim anlaşmalarına imza atıyor ama ne kadar uyuyor ne kadar uymuyor bilmiyoruz. Bazı ülkeler atsa da uymazken bazıları atsa da çekiniyor çünkü o anlaşmayla gazların, arabaların, çevrenin, fabrika bacalarının kontrolü gerekiyor. Ama biz hem imza attık hem bakanlığımıza iklim bakanlığı ekledik ve uyguluyoruz" dedi.

- İstanbul