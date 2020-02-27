Bahçelievler'de iş hanında korkutan çatı yangını - Son Dakika

Bahçelievler'de 6 katlı bir iş Han'ının çatı katında çıkan itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Bahçelievler Çobançeşme Mahallesi Genç Osman 1 Sokak'ta bulunan 6 katlı bir iş hanının çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, sokaktaki 6 katlı bir iş hanını çatısında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu polise ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından kısa sürede söndürüldü. İş yerinin çatısında maddi hasar meydana gelirken, ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.

(İHA)