Bahçelievler'de iş yeri sahibini silahla gasp ettiler - Son Dakika

Bahçelievler'de bir iş yerine ellerinde silahla girerek iş yeri sahibinin cep telefonunu ve kasadaki paralarını gasp eden şahıslar yakalandı. Olay güvenlik kameralarına yansırken, yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Olay, 14 Ocak Salı günü Bahçelievler Fevzi Çakmak Mahallesi Güvercin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir iş yerine gelen silahlı 2 şahıs bellerinden çıkarttıkları silahı iş yeri sahibine doğrulttu. Şüpheliler tehdit ettikleri iş yeri sahibini arka kısımdaki odaya götürdü. Burada şüphelilerden biri iş yeri sahibinin başında beklerken, diğer şahıs da kasada bulunan paraları ve iş yeri sahibine ait olduğu öğrenilen cep telefonunu aldı. Daha sonra şüpheliler olay yerinden ayrılarak kayıplara karıştı. Cep telefonu ve 10 bin TL'si gasp edilen iş yeri sahibi Pakistan uyruklu A.M. (30) vakit kaybetmeden durumu polise bildirdi.



Şüpheliler olaydan bir gün sonra yakalandı



Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler, olayın meydana geldiği yerde bulunan güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından şüpheli şahısların eşkallerini belirledi. Eşkalleri belirlenen şahıslar olaydan yalnızca bir gün sonra ekiplerce kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.



Gaspçıların ikisi de tutuklandı



Gözaltına alınan şahıslar, Muhammet A. (20)'nın Pakistan, Yasin J. (20)'nin ise Afganistan uyruklu olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Gasp anı güvenlik kamerasında



Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin iş yerine girdikten sonra bellerindeki silahı çıkararak iş yeri sahibine doğrulttuğu, daha sonra iş yeri sahibini dükkanın arka kısmında bulunan bir odaya götürdükleri ve kasada bulunan paraları aldıktan sonra oradan ayrıldıkları görüldü. - İSTANBUL