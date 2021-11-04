Bahçelievler'de iş yerine gelen şüpheli cep telefonunu alıp kaçtı - Son Dakika

Bahçelievler'de, iş yerine müşteri gibi gelen şüphelinin cep telefonu alarak, kaçması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, ilçede telefon satan bir iş yerine gelen şüpheli, satın alma bahanesiyle tezgahtardan istediği cep telefonunu incelemeye başladı.

Bir süre sonra telefonu alıp, koşarak dükkandan hızla uzaklaşan şüpheli kayıplara karıştı. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin cep telefonunu alarak, dükkandan kaçtığı anlar yer alıyor.