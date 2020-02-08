BAHÇELİEVLER'DE İŞYERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA - Son Dakika
Son Dakika Güncel BAHÇELİEVLER'DE İŞYERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA - Son Dakika

BAHÇELİEVLER'DE İŞYERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

6 saat önce

BAHÇELİEVLER'de işyerinden hırsızlık yapan iki şüpheli yakalandı.

BAHÇELİEVLER'DE İŞYERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA, System.String[]
BAHÇELİEVLER'de işyerinden hırsızlık yapan iki şüpheli yakalandı. Şüphelilerin işyerine geldikleri anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Bahçelievler, Kocasinan Merkez Mahallesi'nde Ufuk P.'ye ait işyerinden 15 Ocak günü hırsızlık yapıldı. Ufuk P.'nin polise ihbarda bulunması üzerine, Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. İşyeri ve çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler şüphelilerin kendilerini kapüşonlu kıyafet giyerek ve kamera açılarını değiştirerek gizlemeye çalıştıklarını tespit edildi. Görüntülerin incelenmesi ve çevredekilerin ifadeleriyle şüphelilerin eşkalleri polis ekiplerince belirlendi. İşyerine giren şüphelilerden birinin Reşat Y. olduğunu belirleyen ekipler, 30 Ocak günü şüphelinin Esenyurt, Selahaddin Eyyubi Mahallesindeki evine baskın düzenledi. Yapılan baskında şüphelilerden Reşat Y. yakalanırken, evde bulunan Nazlı K.'nın güvenlik kameralarına yansıyan ikinci şüpheli olduğu tespit edildi. İki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Reşat Y.'nin hırsızlık ve güveni kötüye kullanma suçlarında kaydı olduğu bildirildi. Şüpheliler Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Şüphelilerin görüntüsü


- İstanbul
Emniyet Müdürlüğü, Bahçelievler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 04:13 Kaynak: DHA
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