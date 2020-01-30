BAHÇELİEVLER'DE İŞYERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ KAMERADA - Son Dakika
Son Dakika Güncel BAHÇELİEVLER'DE İŞYERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ KAMERADA - Son Dakika

BAHÇELİEVLER'DE İŞYERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ KAMERADA

6 saat önce

BAHÇELİEVLER'de bir işyerinin soyunma odasına giren kadın, işyeri çalışanına ait parayı çalarak kaçtı.

BAHÇELİEVLER'DE İŞYERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ KAMERADA, System.String[]
BAHÇELİEVLER'de bir işyerinin soyunma odasına giren kadın, işyeri çalışanına ait parayı çalarak kaçtı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 21 Ocakta Bahçelievler, Zafer Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'ndeki işyerinde meydana geldi. İşyerinin soyunma odasında bir çalışana ait 950 liranın çalınması üzerine işyeri çalışanı polise ihbarda bulundu. Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işyerine ait güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde işyeri çalışana ait olan parayı çalan kişinin Aynur B.(44) olduğu belirlendi. Aynur B.'nin Hürriyet Mahallesindeki evine baskın düzenleyen polis, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan kameralara yansıyan görüntülerde Aynur B.'nin bir süre soyunma odasının kapısında gezindiği ardından soyunma odasına girip işyeri çalışanına ait montu ve parayı alarak çıktığı görülüyor.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamerası

-Olay anı


- İstanbul
Zafer Mahallesi, Bahçelievler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:29 Kaynak: DHA
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