İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL DHA

Bahçelievler'de, jandarma ekiplerince iki ayrı depoya düzenlenen baskında 40 bin şişe sahte parfüm ele geçirilirken, çete üyesi 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yurt dışından getirilen parfüm şişelerinin izini sürerek, dünyaca ünlü parfüm markalarının sahtesini üreten ve ürettikleri bu sahte parfümleri orijinalmiş gibi göstermek için sahte bandrol ve stok numarası vererek, alışveriş yapılan internet uygulamalarında açtıkları sanal mağazalar üzerinden pazarlayan çetenin varlığını tespit etti. Yapılan tespitlerin ardından Bahçelievler'de üretimin yapıldığı iki ayrı depoya baskın düzenlendi. Baskında organize suç örgütü lideri M.E.T. ile yöneticileri S.K. ve N.K. yakalanarak gözaltın alındı.

Depolarda, dünyaca ünlü çeşitli markalara ait orijinal şişe ve kutuların birebir aynısıyla ambalajlanarak sahte bandrolleri basılmış, barkodları sorgulandığında ise lisanslı ürün olduğu görülen yüzlerce koli içerisinde 40 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi.

Örgüt Lideri M.E.T. ile yöneticileri S.K.ve N.K. isimli şüphelilerin, yurt dışından getirdikleri orijinal parfüm şişelerini, iki ayrı depoda kurdukları üretim tesisinde kendi imal ettikleri parfümler ile doldurup, matbaalarda hazırlattıkları orijinal kutuları ile paketledikten sonra internet üzerinden ve seyyar satıcılar vasıtasıyla piyasaya sürdükleri belirlendi. M.E.T, S.K. ve N.K. adlı şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgulamaları sürüyor.

JANDARMA UYARIYOR

Jandarma yetkililerince sahte parfüme ilişkin yapılan uyarıda, "Parfümlerin içerisinde renk ve koku için birçok kimyasal vardır. Merdiven altı üretimin nasıl yapıldığı, ürünlere nelerin karıştırıldığı belli olmadığından; bu ürünler cilde uygulandığında, cilt kanserine varan büyük tahrişlere sebebiyet verebilir, koklandığında ise zehirlenmelere varan tehlikeler yaratabilir. Bu nedenle ürün alınırken TÜBİTAK tarafından cep telefonlarına ücretsiz olarak indirilen Ürün Takip Sistemi (ÜTS) uygulamasıyla ürünlerin orijinalliğinin mutlaka kontrol edilmesi ve menşei belli olmayan ürünlerin kesinlikle alınmaması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.