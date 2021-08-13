Bahçelievler'de kaçak göçmen denetimi - Son Dakika

Bahçelievler'de hurda-kağıt atık depolarına eş zamanlı baskın düzenlendi. 18 farklı adrese yapılan denetimlerde iş yerlerine ve düzensiz göçmenlere yönelik belge ve ruhsat kontrolü yapıldı.

İstanbul Valiliği, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Bahçelievler Belediyesi ve diğer kurumlarla eş zamanlı ortaklaşa kaçak göçmen denetimi yapıldı. Polis ve zabıta ekiplerinin, hurda ve kağıt atık depolarına yönelik 18 farklı adrese gerçekleştirdiği denetimlerde, ekipler önce işyerlerinin ruhsat ve evrak kontrolünü yaptı. Ardından iş yerlerinde çalışan özellikle düzensiz göçmenlere yönelik belge ve oturuma iznini de kontrol etti. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da çalışmaları ayrı noktalardan takip etti. - İSTANBUL