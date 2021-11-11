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BAHÇELİEVLER'DE KADIN CİNAYETİ SONRASI YAŞANANLAR CEP TELEFONUNDA - Son Dakika

BAHÇELİEVLER'DE KADIN CİNAYETİ SONRASI YAŞANANLAR CEP TELEFONUNDA

11.11.2021 16:04

Bahçelievler'de 2 çocuk annesi Hanife Demirci, boşanma aşamasında olduğu kocası Satı Mehmet Demirci tarafından güpegündüz sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü.

Bahçelievler'de 2 çocuk annesi Hanife Demirci, boşanma aşamasında olduğu kocası Satı Mehmet Demirci tarafından güpegündüz sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü. Öte yandan cinayet sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kadının kanlar içinde yattığı görülürken çevre sakinleri saldırgana müdahale ediyor.

Olay, Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi'nde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. 2 çocuk annesi Hanife Demirci (31) 11 yıldır evli olduğu Satı Mehmet Demirci (34) ile boşanma aşamasındaydı ve 2 aydır ayrı yaşıyorlardı. İddiaya göre çocuklarını okula götüren Hanife Demirci eşi Satı Mehmet Demirci ile okulda buluştu. Bir süre tartışan çift çocuklarını okula bıraktıktan sonra eşiyle beraber tekrar tartışmaya başladı. O sırada Satı Mehmet Demirci, yanındaki ekmek bıçağıyla kadına saldırdı. Aldığı bıçak darbeleriyle Hanife Demirci yere yığıldı. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını ambulansa koyarak hastaneye kaldırıldı. Özel bir hastaneye kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştiren Satı Mehmet Demirci polis ekipleri tarafından göz altına alınarak polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri sokağın giriş ve çıkışlarını şerit çekerek olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemede suç aleti bıçağın ve kadının elindeki içinde ekmek bulunan poşetin kaldığı görüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

"BALKONDAN GÖREN KADINLAR ADAMA TAŞ ATMIŞ"

Mahalle sakini bir kişi, "Biz geldimiğimizde kadını bıcaklamıştı. Balkondan gören kadınlar adama taş filan atmış. Adam içmiş gibiydi. Ayakta durmakta zorlanıyordu. Kadın hem karnından hem de boynundan bıçaklanmıştı. Çocuğu yesin diye elinde ekmekle eve gidiyordu. Birisi okulda. Polisler gelmeden önce mahalleli adamı biraz dövdü. Kadına şiddet olmaması lazım" dedi.

"ADAM BİRDE ORADA DURMUŞ SİGARA İÇİYOR PİŞKİN PİŞKİN"

Olayı gören Tuğce Aygül, "Ben evde çalışırken dışarıdan sesler duydum. Dışarıya çıktığımda kadınla adam boğuşuyorlardı. Adam kadını defalarca bıçakladı. Çok kötüydü. Kadın kanlar içindeydi. Artık bunlar son bulsun. Olaya bizzat şahit oldum. Hemen polisi aradım zaten benden önce polisi arayanlarda olmuş. Dediklerine göre kadının şah damarını kesmiş. Adam birde orada durmuş sigara içiyor pişkin pişkin. Yani kadın yere düştüğünde de bıçaklamaya devam etti. Sonra ileri gitti biraz sigara içti. Mahalle sakinleri yere yatırıp dövdü. O sırada polis geldi zaten. Adamın hiç pişmanlığı yok gibiydi. Dediklerine göre çocuklarını okula bırakmış, ekmek almış" şeklinde konuştu.

ÇEVRE SAKİNLERİNİN MÜDAHALESİ KAMERADA

Öte yandan cinayet sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kadının kanlar içinde yattığı görülürken çevre sakinleri saldırgana müdahale ediyor. Bir kadın ve bir erkeğin, saldırganı yakasından tutup bağırdığı görülüyor.

BAHÇELİEVLER'DE KADIN CİNAYETİ SONRASI YAŞANANLAR CEP TELEFONUNDA
BAHÇELİEVLER'DE KADIN CİNAYETİ SONRASI YAŞANANLAR CEP TELEFONUNDA
BAHÇELİEVLER'DE KADIN CİNAYETİ SONRASI YAŞANANLAR CEP TELEFONUNDA
BAHÇELİEVLER'DE KADIN CİNAYETİ SONRASI YAŞANANLAR CEP TELEFONUNDA

Mehmet Demirci, Bahçelievler, Cinayet, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAHÇELİEVLER'DE KADIN CİNAYETİ SONRASI YAŞANANLAR CEP TELEFONUNDA - Son Dakika


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