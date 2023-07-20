Bahçelievler'de Kadın Kılığında Banka Soygunu - Son Dakika
Üye Girişi

Bahçelievler'de Kadın Kılığında Banka Soygunu

20.07.2023 13:58

Bahçelievler'de annesinin kıyafetlerini giyerek kadın kılığında banka soyan şahıs, gasp ettiği paralarla birlikte yakalandı. Soygun anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Şüpheli, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Bahçelievler'de annesinin kıyafetlerini giyerek kadın kılığında banka soyan şahıs, gasp ettiği paralarla birlikte yakalandı. Soygun anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olay, dün saat 12.00 sıralarında Bahçelievler Çobançeşme Mahallesi Fatih Caddesi'nde bulunan bir bankada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yüzünde cerrahi maske takılı bir kişi, bankaya girdikten sonra sıra alma makinesine yöneldi. Bankanın güvenlik görevlisi şahsın yanına gelince, şüpheli cebindeki silahı çıkartarak ona doğrulttu. Şahıs daha sonra vezneye giderek elindeki poşeti görevliye uzattı ve paraları içine koymasını istedi. Görevli paraları poşete doldurup şüpheliye verdi. Eli silahlı soyguncu, poşetteki 170 bin TL'yi alarak oradan ayrıldı. Banka çalışanlarının durumu polise bildirmesi üzerine, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.
Kadın kılığına giren soyguncu yakalandı
Olay yeri ve şüphelinin kaçış güzergahında bulunan güvenlik kameralarını tek tek inceleyen ekipler, yoğun ve titiz çalışmalar sonucu şahsı Küçükçekmece'de çaldığı paraların bir kısmı ve soygunda kullandığı silahla birlikte yakaladı. Şüphelinin Ceyhun Y. (38) isimli bir erkek olduğu, soygunu annesinin evdeki kıyafetlerini giyerek kadın kılığında gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Ceyhun Y. sorgulanmak üzere Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülürken soygunda kullandığı kıyafetler de yaşadığı evde bulundu.
Gasp ettiği paranın bir kısmıyla borçlarını ödemiş
Emniyette ifadesi alınan Ceyhun Y., bir süredir borç içinde olduğunu ve bu yüzden birlikte yaşadığı annesinin kıyafetlerini giyerek kadın kılığında soygun yapmaya karar verdiğini iddia etti. Şüphelinin, bankadan gasp ettiği 170 bin TL'nin bir kısmını borçları için kullandığı ve geriye 63 bin TL kaldığı öğrenildi. Ceyhun Y., buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Film sahnelerini aratmayan soygun güvenlik kamerasında
Olaya ait güvenlik kamerası görüntülerinde, bankaya giren yüzü maskeli kadın kıyafetli şahsın önce sıra alma makinesinin yanına gittiği, güvenlik görevlisinin yanına gelmesiyle de cebindeki silahı ona doğrultarak vezneye yöneldiği görüldü. Görüntülerin devamında, vezne görevlisine poşet uzatan şahsın, poşetin para ile doldurulmasından sonra oradan ayrıldığı anlar görüldü. Bir başka görüntüde ise, kadın kıyafetleriyle dolaşan şahsın elindeki para dolu poşetle sokakta yürüdüğü anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Bahçelievler, Banka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçelievler'de Kadın Kılığında Banka Soygunu - Son Dakika


Son Dakika
14:02 Merkez Bankası faiz oranını yüzde 15'ten yüzde 17.5'e çıktı
13:57 Son Dakika! Merkez Bankası faiz oranını yüzde 15'ten yüzde 17.5'e yükseltti
13:59 FIFA'nın dünya sıralaması güncellendi! Bakın Milli Takım kaçıncı sırada
13:55 FIFA listeyi güncelledi! İşte Türkiye'nin dünya sıralamasındaki yeri
13:37 Bu bir ilk oluyor! Mahkemeden Twitter'ın tazminat ödemesi kararı çıktı
13:32 İlk olma özelliği taşıyor! Girişimler sonuç verdi, Twitter tazminata mahkum edildi
13:35 Dursun Özbek'in "20 senedir neredeydiniz?" sorusuna Fenerbahçe'den jet yanıt! Canlı yayın çağrısını yinelediler
13:31 Fenerbahçe'den Dursun Özbek'in "20 senedir neredeydiniz?" sorusuna jet hızında cevap! Canlı yayın çağrısını yinelediler
12:58 Melih Gökçek ve Veysel Tiryaki görüşmesi kulisleri karıştırdı
12:53 Melih Gökçek ve Veysel Tiryaki görüşmesi siyaset kulislerini salladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2023 14:16:32. #1.11#
SON DAKİKA: Bahçelievler'de Kadın Kılığında Banka Soygunu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement