Bahçelievler'de "kadının el emeği festivali" başladı

Bahçelievler Belediyesi, kadınların yapmış oldukları el emeği ürünlerinin satışa sunulduğu Kadın El Emeği Festivali düzenledi. 10 Eylül'de başlayan festivalde yaklaşık 120 kadın, evlerinde yapmış oldukları ürünleri Bahçelievler'de bulunan Milli Egemenlik Parkı'nda ziyaretçilerin beğenisine sunacak. 15 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek olan festival aynı gün Tuğçe Kandemir'in konseri ile son bulacak. Festivalin açılışını, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Ak Parti İstanbul milletvekili Tülay Kaynarca ve beraberindekiler yaptı.

FESTİVAL 6 GÜN SÜRECEK

Sergide bulunan tezgahları gezen Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır basın mensuplarına yapmış olduğu konuşmasında, "Bahçelievler'de kadınlarımızla, onların el emekleriyle buluşacağımızı, onların el emeklerini değerlendireceğimizi, Kadın Emek Merkezi kuracağımızı beyan etmiştik. Bunun ilk aşaması olarak, kadınlarımız kendi göz nurlarıyla, el emekleriyle bir şeyler yapıyorlar. Onları bir haftalık festivalle değerlendirelim, satışa sunalım, gelir kaydetsinler, sosyalleşsinler diye böyle bir ortam hazırladık. Onlar satış yaparken çocukları da kukla ve sihirbazlık gösterileri ile eğlendireceğiz, vakit geçireceğiz. İnşallah güzel bir festival olacak. 6 gün sürecek. Saat 17.00 gibi başlayacak hanımefendilerimizin gelişleri, sergilerini açılışları. 22.30'a kadar 23.00'a kadar kalabilirler" İfadelerini kullandı.

"BİZ İSTİYORUZ Kİ KADINLARIMIZ MUTFAKTAN DIŞARIYA ÇIKSIN"

Bahadır, "160 kişi müracaat etti ama yerden dolayı 120 kardeşimiz var. Satış yapıyorlar. Hepsi kendi emekleri. Kendi yaptıkları şeyler. Bunlar güzel bir şey. Biz istiyoruz ki kadınlarımız artık evlerden çıksın, bilgilerini arttırsın, mutfaktan dışarıya çıksın. Geleneklerini çoğaltsınlar, büyütsünler. Özgüvenleri artsın" şeklinde konuştu.

Ak Parti İstanbul milletvekili Tülay Kaynarca'nın konuşmasının ardından festival, kurdele kesim töreni ile başlatıldı.

"HANIMLARA KATKI SAĞLAMIŞ OLUYOR"

Ev hanımı Hidayet Kurtçebe, " Hepsini ben yaptım. Bir şeylerle uğraşmak özellikle geri dönüşümden faydalanmak, benim en çok hoşlandığım, sevdiğim şeydir. Başlarda zevk olsun diye uğraşmak istedim, yaptıkça arkadaşlarım, çevrem çok beğendiler. Bunları satabilirsin demeye başladılar. İlk defa katılıyorum. Belediyemizin böyle bir organize düzenlemesi çok iyi oldu ev hanımlarına yönelik. El emeği, göz nuru çok önemli çünkü hakikaten. Hanımlara katkı sağlamış oluyor" dedi.

Hülya Aktı, "Sabunların hepsi el yapımı, bitkisel. Kesinlikle katkı maddesi yoktur. Müşterinin şikayetine göre sabun öneriyorum. Egzama der ona göre, kükürt der ona göre yönlendiriyorum. Nar ekşilerimiz var. Doğal narlardan yapılıyor. Sumak ekşilerimiz var. Nar'ı Mardin'den topladım. Üretim de orada. Kazanlarda kaynatıyoruz aynı pekmez gibi sonra şişelere doldurup gönderiyoruz. Nar'ı Mardin'de topladım, Bahçelievler'de satıyorum" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Festivalde sergi açanlardan detaylar

-Belediye Başkanı konuşması

- Milletvekili konuşması

-Kurdele kesimi

-Sergide tezgah açan kadınlardan röp

-Genel ve detaylar

- İstanbul