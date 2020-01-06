Bahçelievler'de kamyonet çöken yolda mahsur kaldı - Son Dakika
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Bahçelievler'de kamyonet çöken yolda mahsur kaldı

6 saat önce

BAHÇELİEVLER'de alt yapı çalışmaları sonrası üzeri mıcır ile kapatılan yol bir kamyonet geçerken çöktü.

Bahçelievler'de kamyonet çöken yolda mahsur kaldı, System.String[]
BAHÇELİEVLER'de  alt yapı çalışmaları sonrası üzeri mıcır ile kapatılan yol bir kamyonet geçerken çöktü. Kamyonetin sağ ön ve arka lastiği yola saplandı.

Olay Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi Prof. Dr. M. Nevzat Pisak Caddesi ile 29 Ekim Caddesi kesişiminde bulunan trafik ışıklarında meydana geldi. Alt yapı çalışmaları sonrası mıcırla kapatılan yoldan 4 ton yük taşıyan kamyonet geçtiği sırada yol çöktü. Kamyonetin sağ ön ve arka lastiği yola saplandı. İBB ekipleri tarafından vinç ile kaldırılan kamyonet saplandığı yerden kurtarıldı.İsminin Cemil olduğu öğrenilen 41 VD 307 plakalı kamyonetin sürücüsü, "Işıklarda bekliyordum sola dönecektim. Burada daha önce arkadaşlar kazı yapmış üzerine mıcır atmışlar. Yağmurlu hava, yumuşak toprak. Bir anda oturdu araba öylece mahsur kaldık." dedi.


- İstanbul
Bahçelievler, Yenibosna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 04:07 Kaynak: DHA
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