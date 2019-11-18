Son Dakika Haberleri: Bahçelievler'de kapkaç anı kamerada
Son Dakika 3. Sayfa Bahçelievler'de kapkaç anı kamerada - Son Dakika

Bahçelievler'de kapkaç anı kamerada

7 saat önce

Bahçelievler'de, sokakta oturan çocuğun cep telefonunu alıp kaçan şahıs önce kameraya ardından ise polise yakalandı.

Bahçelievler'de kapkaç anı kamerada, System.String[]

Bahçelievler'de, sokakta oturan çocuğun cep telefonunu alıp kaçan şahıs önce kameraya ardından ise polise yakalandı.


Alınan bilgiye göre, 8 Kasım Cuma akşamı Soğanlı Mahallesi'ndeki bir sokakta arkadaşı ile kaldırımda oturan M.K. isimli çocuğun telefonunu alan kimliği belirsiz kapkaççı kayıplara karıştı.


Yapılan suç duyurusu üzerine harekete geçen Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek zanlının eşkalini belirledi. Kapkaç şüphelisi Mustafa Y. (24), aynı gün Çavuşpaşa Caddesi'ndeki bir adreste yakalanarak gözaltına alındı. Mustafa Y.'nin yapılan GBT sorgusunda 4'ü evden, 3'ü iş yerinden olmak üzere 7 hırsızlık, 'kasten yaralama', 'kapkaç', 'uyuşturucu kullanmak' ve 'tehdit' gibi toplam 17 ayrı suç kaydının olduğu öğrenildi. Olaydan bir gün sonra adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Öte yandan kapkaç anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Arkadaşı ile birlikte kaldırımda oturan M.K.'nın elindeki cep telefonu Mustafa Y. tarafından alınıyor. - İSTANBUL

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 12:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yıldız Kenter'in kızına taziye telefonu
Dolandırıcı kadın fark edilince dikkatleri dağıtmak için sokak ortasında soyundu Bakanlık Şanlıurfa'da cephanelikteki patlamanın dış etkiden dolayı kaynaklanmadığını açıkladı 92 yaşında ölen usta tiyatrocu Yıldız Kenter'in yıllar önce cenazesinin yakılmasını istediği ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 19:24:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bahçelievler'de kapkaç anı kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]