BAHÇELİEVLER'DE KAPKAÇ KAMERADA - Son Dakika

BAHÇELİEVLER'de yolda yürüyen bir kişinin cep telefonunu 2 kapkaççı çaldı. Kapkaç anı güvenlik kameralarına yansırken, şüpheliler güven timlerinin operasyonu sonucu yakalandı.

Bahçelievler'de 31 Ocak'ta saat 17.00 sıralarında sokakta yürüyen bir kişinin cep telefonu 2 kapkaççı tarafından çalındı. Polis araştırmaları ve güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucunda şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Görüntülerdeki kişilerin Cuma T. ve Rezzan K. olduğu belirlendi. Kapkaç şüphelileri, güven timlerinin operasyonu sonucunda Şirinevler Mahallesi Mahmutbey Caddesi'nde gözaltına alınarak, adliyeye sevk edildi.