Bahçelievler'de kardan etkilenmemeleri için esnafa tuz çuvalları dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Bahçelievler'de kardan etkilenmemeleri için esnafa tuz çuvalları dağıtıldı

Bahçelievler'de kardan etkilenmemeleri için esnafa tuz çuvalları dağıtıldı

14.02.2021 16:42

Marmara bölgesi ve İstanbul'u bugünden itibaren etkisi altına alan kar yağışıyla birlikte, Bahçelievler Belediyesi 500 personel ve 50 araçla herhangi bir sorun yaşanmaması için aralıksız çalışıyor.

Marmara bölgesi ve İstanbul'u bugünden itibaren etkisi altına alan kar yağışıyla birlikte, Bahçelievler Belediyesi 500 personel ve 50 araçla herhangi bir sorun yaşanmaması için aralıksız çalışıyor.

Gerekli önlemler doğrultusunda, ilçedeki esnaflara olası buzlanmalarda dükkanları önünde kullanmaları için hazırlanan tuz çuvalları dağıtıldı.

10'ar kiloluk olarak hazırlanan tuz çuvalları, ilçenin yoğun caddelerinde kısıtlamadan etkilenmeyen esnaflara dağıtıldı. Kar yağışıyla birlikte özellikle sağlık ve güvenlikle ilgili kurumlar ile yol ve kaldırımlardaki çalışmalar yoğunluk kazandı. Sokak Hayvanları da unutulmayarak mama desteği arttırıldı. Olası bir olumsuzluk halinde vatandaşların Bahçelievler Belediyesinin 444 0 311 numarasını ücretsiz olarak arayıp yardım isteyebilecekleri kaydedildi.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Bahçelievler, İstanbul, Marmara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçelievler'de kardan etkilenmemeleri için esnafa tuz çuvalları dağıtıldı - Son Dakika


Son Dakika
17:40 İstanbul'da Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı
17:35 AKOM saat verdi! Sıcakların ardından İstanbul'a gök gürültülü sağanak yağış geliyor
17:30 Kamunun ödenek ihtiyaçlarını karşılayacak 1,1 trilyon TL'lik ek bütçe Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunuldu
17:25 Son Dakika: Kamu idarelerin ihtiyaçlarını karşılayacak 1.1 trilyonluk ek bütçe Erdoğan'ın imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunuldu
17:26 Zihinsel Engelli Genç Kız Gebze'de Bulundu, 8 Kişi Gözaltına Alındı
17:24 Tuzla'da kaybolan zihinsel engelli kız, Gebze'de bir evde bulundu! 8 kişi gözaltında
17:02 Ardahan'da Şap Hastalığı Nedeniyle Köyler ve Mahalleler Karantinaya Alındı
17:00 Ardahan'da şap hastalığı nedeniyle tüm köyler ve mahalleler karantinaya alındı
16:52 Nevşehir'de Kaza Sonucu Hayatını Kaybeden Motosiklet Sürücüsü Kask Takmamış
16:50 Motosiklet kazasında hayatını kaybeden kaybeden genç kız, 1 gün evvel kask siparişi vermiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2023 19:00:36. #1.12#
SON DAKİKA: Bahçelievler'de kardan etkilenmemeleri için esnafa tuz çuvalları dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement