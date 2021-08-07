Bahçelievler'de katı atık tesislerine operasyon: 241 gözaltı 196'sı kaçak göçmen - Son Dakika

Bahçelievler'de 40 ruhsatsız geri dönüşüm ve hurda atık toplama alanına yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda 241 kişi gözaltına alınırken, yabancı uyruklu olan 196 kişi Tuzla İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

İstanbul Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bahçelievler ilçemizde ruhsatsız olarak çalışan, insan ve çevre sağlığını olumsuz etkileyebilecek yerler için Valiliğimize, Kaymakamlığımıza ve Belediye Başkanlığımıza yoğun şikayetler ulaşmıştır. Yapılan incelemeler neticesinde ilçemizin Cumhuriyet, Soğanlı, Hürriyet, Kocasinan Merkez, Şirinevler, Yenibosna Merkez, Çobançeşme, Fevzi Çakmak ve Zafer Mahallelerinde 40 ruhsatsız geri dönüşüm ve hurda atık toplama alanı tespit edilmiştir. Atık toplama faaliyetinde çoğunlukla düzensiz göç kapsamındaki yabancıların, sağlıksız ve sosyal güvenceden yoksun bir şekilde çalıştırıldıkları anlaşılmıştır. Söz konusu olumsuzlukların giderilmesi ve hemşehrilerimizin yoğun şikayet ve taleplerinin karşılanması amacıyla Valiliğimiz koordinasyonunda; Bahçelievler Kaymakamlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Bahçelievler Belediye Başkanlığı ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerince bugün eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirilmiştir" denildi.

"Huzur ve güvenliğimiz için hep birlikte gayret göstermeye devam edeceğiz"

Açıklamanın devamında ise "Gerçekleştirilen uygulamada; Bahçelievler Belediyesine ait 158 araç ve 426 personel ile 900 polis ve jandarma görevlendirilmiştir. Bu uygulamada görev yapan valilik, kaymakamlık, jandarma, polis, belediye, göç idaresi ve sağlık personelimize gayretleri için teşekkür ediyoruz. Bahçelievler ilçemizin sakinlerine gösterdikleri duyarlılıklar nedeniyle teşekkür ediyor; hurda atık malzeme toplayan düzensiz göçmen veya geçici koruma kapsamındaki şahısları zabıta ve polis ihbar hatlarına bildirmelerini bekliyoruz. Şehrimizde insan ve çevre sağlığına zarar veren hurda atık toplama alanlarının tekrar oluşmaması için, daha temiz bir çevre, huzur ve güvenliğimiz için hep birlikte gayret göstermeye devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada operasyonlarda 241 şahıs hakkında işlem yapıldığını, (196 yabancı uyruklu, 45'i Türk vatandaşı) 572 çek çek arabası alındığını, yabancı uyruklu şahısların Tuzla İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildiği belirtildi. Yapılan aramalarda ise 2 kuru sıkı tabanca ve şarjör, 1 ruhsatsız tabanca ve 3 adet şarjör, 54 adet fişek, 2 adet muşta ele geçirildiği öğrenildi. - İSTANBUL