Bahçelievler'de kebapçı alev alev yandı - Son Dakika
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Bahçelievler'de kebapçı alev alev yandı

12.03.2022 10:56

BAHÇELİEVLER'de bilinmeyen bir nedenden çıkan yangında, kebapçının depo olarak kullanılan bölümü yandı.

BAHÇELİEVLER'de bilinmeyen bir nedenden çıkan yangında, kebapçının depo olarak kullanılan bölümü yandı. İş yeri çalışanlarının kovayla yangını söndürmeye çalıştığı anlar cep telefonu görüntülerine anbean yansıdı.

Yangın, Bahçelievler Mahmutbey Caddesi'nde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Kebapçının depo olarak kullanılan bölümünde bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve acil servis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü. İş yeri çalışanlarının yangını söndürmek için kovayla müdahale ettiği anlar cep telefonu görüntülerine yansıdı. Yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar oluştu.


Bahçelievler'de kebapçı alev alev yandı
Bahçelievler'de kebapçı alev alev yandı
Bahçelievler'de kebapçı alev alev yandı
Bahçelievler'de kebapçı alev alev yandı
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Bahçelievler, Mahmutbey, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bahçelievler'de kebapçı alev alev yandı - Son Dakika


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