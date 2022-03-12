Bahçelievler'de kebapçıda yangın paniği - Son Dakika
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Bahçelievler'de kebapçıda yangın paniği

12.03.2022 10:50

Bahçelievler'de kebapçıda yangın paniği Bahçelievler'de bir kebapçının deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Bahçelievler'de kebapçıda yangın paniği

İSTANBUL - Bahçelievler'de bir kebapçının deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonrası dükkanda maddi hasar meydana geldi.

Olay Bahçelievler Mahmutbey Caddesi üzerinde bir dükkanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 5 katlı bir binanın zemin katında bulunan kebapçının depo bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevlenen yangın paniğe neden oldu. Vatandaşlar su şişeleriyle kendi imkanlarıyla yangına müdahale ederken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler müdahale ederken yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının ardından dükkanda maddi hasar oluşurken ekiplerin yangına ilişkin araştırması sürüyor.

Bahçelievler'de kebapçıda yangın paniği
Bahçelievler'de kebapçıda yangın paniği
Bahçelievler'de kebapçıda yangın paniği

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Bahçelievler, Mahmutbey, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bahçelievler'de kebapçıda yangın paniği - Son Dakika


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