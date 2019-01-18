Son Dakika Haberleri: Bahçelievler'de Kediye İşkence Eden Zanlı

Bahçelievler'de Kediye İşkence Eden Zanlı

28 dakika önce

Bahçelievler'de sosyal medya hesabında kediye yaptığı işkence görüntülerini yayınlamasının ardından gözaltına alınan Hakan G.'nin, akıl sağlığı yönünden incelenmesine karar verildi.

Bahçelievler'de Kediye İşkence Eden Zanlı, System.String[]
Bahçelievler'de sosyal medya hesabında kediye yaptığı işkence görüntülerini yayınlamasının ardından gözaltına alınan Hakan G.'nin, akıl sağlığı yönünden incelenmesine karar verildi.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hakan G'nin, sosyal medya hesabında, evindeki bir kediye yaptığı işkence görüntülerini paylaşması üzerine harekete geçti.

Gözaltına alındıktan sonra Kocasinan Polis Merkezi'ndeki işlemleri tamamlanan Hakan G, Bakırköy Adalet Sarayına götürüldü.

5199 Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında, şüpheli Hakan G.'nin akıl sağlığı yönünden incelenmesine karar verildi.

Hakan G. hakkında sağlık raporunun sonucuna göre adli işlemlere devam edileceği öğrenildi.

Bahçelievler'de sosyal medya hesabında kediye yaptığı işkencenin görüntülerini yayınlamasının ardından şüpheli Hakan G, evinde gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:02 Kaynak: AA

Bahçelievler, Güncel
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