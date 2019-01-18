Son Dakika Haberleri: Bahçelievler'de Kediye Kötü Muamele İddiası

Bahçelievler'de Kediye Kötü Muamele İddiası

39 dakika önce

Bahçelievler'de sosyal medya hesabında kediye yaptığı kötü muamelenin görüntülerinin yayımlamasının ardından gözaltına alınan iş insanı Hakan G, Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Bahçelievler'de Kediye Kötü Muamele İddiası, System.String[]
Bahçelievler'de sosyal medya hesabında kediye yaptığı kötü muamelenin görüntülerinin yayımlamasının ardından gözaltına alınan iş insanı Hakan G, Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hakan G'nin, sosyal medya hesabında, evindeki bir kediye yaptığı işkence görüntülerini paylaşması üzerine harekete geçti.

Ekipler, iş insanı Hakan G'yi evinde gözaltına aldı.

Kocasinan Polis Merkezi'ndeki işlemleri tamamlanan Hakan G, Bakırköy Adalet Sarayı'na götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:32 Kaynak: AA

Bakırköy, Bahçelievler, Güncel
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