Bahçelievler'de Kediye Kötü Muamele İddiası
39 dakika önce
Bahçelievler'de sosyal medya hesabında kediye yaptığı kötü muamelenin görüntülerinin yayımlamasının ardından gözaltına alınan iş insanı Hakan G, Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Bahçelievler
'de sosyal medya hesabında kediye yaptığı kötü muamelenin görüntülerinin yayımlamasının ardından gözaltına alınan iş insanı Hakan G, Bakırköy
Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hakan G'nin, sosyal medya hesabında, evindeki bir kediye yaptığı işkence görüntülerini paylaşması üzerine harekete geçti.
Ekipler, iş insanı Hakan G'yi evinde gözaltına aldı. Kocasinan
Polis Merkezi'ndeki işlemleri tamamlanan Hakan G, Bakırköy Adalet Sarayı'na götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:32 Kaynak: AA
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