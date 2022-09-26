Zanlının Talatpaşa Caddesi'ndeki depodan hırsızlık yaptığı ve çok sayıda hırsızlık kaydının bulunduğu tespit edildi.

Bahçelievler 'de kendisine müdahale eden polis memurunu bıçakla yaralayan hırsızlık şüphelisi, kaçtığı sırada kalçasından vurularak yakalandı.

Kaynak: AA

Bahçelievler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bahçelievler'de polisi bıçaklayan hırsızlık zanlısı kalçasından vurularak yakalandı - Son Dakika

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