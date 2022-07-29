İSTANBUL-BAHÇELİEVLER'DE YIKIMI YAPILAN BİNADAN KOPAN BETON PARÇA YANDAKİ BİNAYA ZARAR VERDİ - Son Dakika
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İSTANBUL-BAHÇELİEVLER'DE YIKIMI YAPILAN BİNADAN KOPAN BETON PARÇA YANDAKİ BİNAYA ZARAR VERDİ

29.07.2022 11:56

BAHÇELİEVLER'de kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkımı gerçekleştirilen binadan kopan beton parça, bitişiğinde bulunan binanın 4 katına zarar verdi.

BAHÇELİEVLER'de kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkımı gerçekleştirilen binadan kopan beton parça, bitişiğinde bulunan binanın 4 katına zarar verdi. Hasar gören apartmanın bir kısmı tedbir amaçlı boşaltıldı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Siyavuşpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Begonya Sokak'ta bulunan 37 yıllık apartman kentsel dönüşüm projesi kapsamında yaklaşık 5 ay önce boşaltıldı. Bugün sabah saatlerinde apartmanın yıkımı için ekipler çalışma başlattı. Çalışma esnasında yıkılan apartmandan kopan beton parça, bitişiğinde bulunan 5 katlı apartmanın 4 katına zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine bewlediye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Tedbir amacıyla apartmanın bir kısmının tahliye edilmesine karar verildi. Tahliye edilen kişiler Bahçelievler Belediyesi'nin tahsis ettiği otellere yerleştirildi. Kontrollerin ardından belediyesi tarafından binanın tadilatının yapılacağı öğrenildi.

"ANNEM BAYILDI"

Kentsel dönüşüm için yıkılan binada oturan Yasin Akkaya, 'Binamız boşaltılmış. Yıkım için bekliyorduk. Çok şükür bugün yıkım gerçekleştiriyordu. Sonra böyle talihsiz bir olay yaşandı. Sevindiren kısmı kimseye zarar gelmemesi. Umarım sadece maddi hasarlıdır' dedi. Hasar gören dairede oturan Nergis Jabiyava, 'Annem evdeydi. Biz dışarı çıkmıştık. Sonra bir anda duvar gitti. Annem bayıldı. Hala şok etkisindeyiz. Çocuklarda evde olabilirdi. Aslında saat 17.00'de bitmişti ama sonra tekrar çalışmaya başladılar. Banyo tarafı zarar gördü' diye konuştu.

YORUMLAR
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Bebeğini çöpe atan kadın konuştu: Ölü doğdu, o şekilde görünce korktum Bebeğini çöpe atan kadın konuştu: Ölü doğdu, o şekilde görünce korktum Bahçelievler'de binanın yıkımı sırasında yandaki apartman zarar gördü Bahçelievler'de binanın yıkımı sırasında yandaki apartman zarar gördü
Kaynak: DHA

Bahçelievler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-BAHÇELİEVLER'DE YIKIMI YAPILAN BİNADAN KOPAN BETON PARÇA YANDAKİ BİNAYA ZARAR VERDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-BAHÇELİEVLER'DE YIKIMI YAPILAN BİNADAN KOPAN BETON PARÇA YANDAKİ BİNAYA ZARAR VERDİ - Son Dakika
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