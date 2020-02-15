BAHÇELİEVLER'DE KİMLİK SORAN 3 BEKÇİYİ BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ VURULARAK YAKALANDI (1) - Son Dakika

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BAHÇELİEVLER'DE KİMLİK SORAN 3 BEKÇİYİ BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ VURULARAK YAKALANDI (1)
6 saat önce
Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHABahçelievler'de devriye görevi yapan 3 bekçi, şüphelenerek kemlik sordukları kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 10:32 Kaynak: DHA
Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA
Bahçelievler'de devriye görevi yapan 3 bekçi, şüphelenerek kemlik sordukları kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. 3 bekçi yaralanırken, şüpheli silahla vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı 3 bekçi ile şüpheli sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Zafer Mahallesi
Çimen Sokak üzerinde meydana gelen olayla ilgili polis, çalışma başlattı.
Görüntü Dökümü:
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Olay yerinden görüntüler
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