BAHÇELİEVLER'DE KİMLİK SORAN 3 BEKÇİYİ BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ VURULARAK YAKALANDI (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel BAHÇELİEVLER'DE KİMLİK SORAN 3 BEKÇİYİ BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ VURULARAK YAKALANDI (1) - Son Dakika

BAHÇELİEVLER'DE KİMLİK SORAN 3 BEKÇİYİ BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ VURULARAK YAKALANDI (1)

6 saat önce

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHABahçelievler'de devriye görevi yapan 3 bekçi, şüphelenerek kemlik sordukları kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

BAHÇELİEVLER'DE KİMLİK SORAN 3 BEKÇİYİ BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ VURULARAK YAKALANDI (1), System.String[]

Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Bahçelievler'de devriye görevi yapan 3 bekçi, şüphelenerek kemlik sordukları kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. 3 bekçi yaralanırken, şüpheli silahla vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı 3 bekçi ile şüpheli sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Zafer Mahallesi Çimen Sokak üzerinde meydana gelen olayla ilgili polis, çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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Olay yerinden görüntüler


Bahçelievler, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 10:32 Kaynak: DHA
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