Bahçelievler'de kimlik soran 3 bekçiyi bıçaklayan şüpheli vurularak yakalandı (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahçelievler'de kimlik soran 3 bekçiyi bıçaklayan şüpheli vurularak yakalandı (1) - Son Dakika

Bahçelievler'de kimlik soran 3 bekçiyi bıçaklayan şüpheli vurularak yakalandı (1)

7 saat önce

BAHÇELİEVLER'de devriye görevi yapan 3 bekçi, şüphelenerek kemlik sordukları kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Bahçelievler'de kimlik soran 3 bekçiyi bıçaklayan şüpheli vurularak yakalandı (1), System.String[]
BAHÇELİEVLER'de devriye görevi yapan 3 bekçi, şüphelenerek kemlik sordukları kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. 3 bekçi yaralanırken, şüpheli silahla vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı 3 bekçi ile şüpheli sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Zafer Mahallesi Çimen Sokak üzerinde meydana gelen olayla ilgili polis, çalışma başlattı.


- İstanbul
Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 10:36 Kaynak: DHA
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