Bahçelievler'de kimlik soran 3 bekçiyi bıçaklayan şüpheli vurularak yakalandı (1) - Son Dakika

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Bahçelievler'de kimlik soran 3 bekçiyi bıçaklayan şüpheli vurularak yakalandı (1)
7 saat önce
BAHÇELİEVLER'de devriye görevi yapan 3 bekçi, şüphelenerek kemlik sordukları kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 10:36 Kaynak: DHA
BAHÇELİEVLER'de devriye görevi yapan 3 bekçi, şüphelenerek kemlik sordukları kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. 3 bekçi yaralanırken, şüpheli silahla vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı 3 bekçi ile şüpheli sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Zafer Mahallesi Çimen Sokak üzerinde meydana gelen olayla ilgili polis, çalışma başlattı.
- İstanbul
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