(BAHÇELİEVLER'DE KİMLİK SORAN 3 BEKÇİYİ BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ VURULARAK YAKALANDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel (BAHÇELİEVLER'DE KİMLİK SORAN 3 BEKÇİYİ BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ VURULARAK YAKALANDI - Son Dakika

(BAHÇELİEVLER'DE KİMLİK SORAN 3 BEKÇİYİ BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ VURULARAK YAKALANDI

13 dakika önce

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHABahçelievler'de devriye görevi yapan 3 bekçi, şüphelenerek kimlik sordukları kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

(BAHÇELİEVLER'DE KİMLİK SORAN 3 BEKÇİYİ BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ VURULARAK YAKALANDI, System.String[]

Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Bahçelievler'de devriye görevi yapan 3 bekçi, şüphelenerek kimlik sordukları kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. 3 bekçi yaralanırken, şüpheli silahla vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan bekçiler ile şüphelinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay, saat 21.00 sıralarında Zafer Mahallesi Çimen Sokak üzerinde meydana geldi. Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, devriye görevi yapan çarşı ve mahalle bekçileri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Celal P. adlı şüpheli kimlik kontrolü yapan bekçilere bıçaklı saldırıda bulundu. Saldırıda 3 bekçi yaralandı. Şüpheli kaçmaya çalışırken silahla vurularak etkisiz hale getirildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, bıçaklanan bekçiler ile vurularak yaralanan şüpheliyi ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan bekçiler ile şüphelinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Yapılan soruşturmada, şüpheli Celal P.'nin tehdit, hakaret, evden hırsızlık ve kasten yaralama suçlarından poliste suç kaydının olduğu tespit edildi.

Polis, olayla ilgili çok yönlü çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

--------------

-Olay yerinden görüntüler

-Polis ekiplerinin çalışmaları

Detaylar


Bahçelievler, Polis, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 11:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mersin ayrı yaşadığı eşi gönderdiği çiçeği kabul etmeyince intihara kalkıştı
İstanbul'da lüks cipe silahlı saldırı: 2 yaralı İstanbul'da GBT sorgusu yapan 3 bekçi bıçaklandı! Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor! Obüs, tank, mühimmat ve zırhlı iş makineleri sevk edildi

Son Dakika Haberleri
22:42 Rus milyarder Abramovich'in kızı Sofia sosyal medyada sevgili arıyor
20:50 Merakla beklenen Survivor'ın 1. bölüm fragmanı yayınlandı
20:37 Ünlü oyuncu Can Yaman, Survivor'dan gelen sunuculuk teklifine olumsuz yanıt verdi
20:05 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy anoreksiya hastalığına yakalandı
15:41 Güldür Güldür Show çıkışı saldırıya uğradılar!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 23:19:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: (BAHÇELİEVLER'DE KİMLİK SORAN 3 BEKÇİYİ BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ VURULARAK YAKALANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]