BAHÇELİEVLER'DE KIRMIZI IŞIĞI İHLAL ETTİ TAKSİ İLE ÇARPIŞTI 2 YARALI - Son Dakika

BAHÇELİEVLER'de sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen bir otomobil ile taksi çarpıştı. Kazada taksi içinde sıkışan şoför ile diğer otomobildeki bir kişi yaralandı. Kaza saat 16.30 sıralarında Bahçelievler Mehmet Akif Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre E.D.?nin kullandığı 34 JN 2465 plakalı otomobil kırmızı ışık ihlali yapınca o sırada kavşaktan geçen Mehmet E.?nin kullandığı ve içinde yolcusu olan 34 TAC 19 plakalı taksi ile çarpıştı. Kaza sonrası 34 JN 2465 plakalı otomobilde bulunan bir kadın hafif yaralanırken, taksi sürücüsü otomobil içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan taksi şoförünü bulunduğu yerden çıkarıp ambulansa taşıdı. Yaralı şoför hastaneye kaldırıldı.

ÇARPACAĞIMIZI HİSSETTİM

Taksi içindeki yolculardan biri olan Cihan Uslu, Bağcılar Devlet Hastanesi'nden Sefaköy'e dönüyorduk. Taksiyle buradan gelirken kırmızı ışıkta diğer otomobil geçince biz de çarptık. Ben çarpacağımızı hissettim kendimi geriye attım bir şey olmadı. Şoförün durumunu bilmiyorum dedi. Polis ekiplerinin kazayla ilgili çalışması devam ediyor.