Bahçelievler'de kısıtlama saatinde açık olan kafeye baskın - Son Dakika

Bahçelievler'de kısıtlama saatinde açık olan kafeye baskın
14.12.2020 21:50
BAHÇELİEVLER'de kısıtlama saatinde kapalı olması gerekirken müşteri aldığı ileri sürülen kafeye polis baskın düzenledi.
BAHÇELİEVLER'de kısıtlama saatinde kapalı olması gerekirken müşteri aldığı ileri sürülen kafeye polis baskın düzenledi. Müşterilerin polise yakalanmadan kaçtığı iddia edilirken, maskesiz olduğu gerekçesiyle işletme sahibine ceza yazıldı ve kafe mühürlenerek kapatıldı.
Polis, Bahçelievler Talatpaşa Caddesi üzerinde bulunan kafede nargile içildiği ve masa oyunlarının oynandığı ihbarı üzerine söz konusu yere baskın düzenledi. Müşterilerin polise yakalanmadan arka kapıdan kaçtığı iddia edildi. Mekan sahibi de içeride kimsenin olmadığını ileri sürdü. Ekiplerin masada okey oynandığı ve çay içildiğini söylemesi üzerine kafe sahibi, "Ben ve elemanlarım çayı içtik. İçeride benim dışımda bir kişi vardı. O da sizi görünce kaçtı" iddiasında bulundu. Nargile içtiğini itiraf eden iş yeri sahibine maskesiz olduğu için ceza yazıldı. Koronavirüs tedbirlerine aykırı şekilde açık olan iş yeri, yapılan incelemenin ardından zabıta ekiplerince mühürlendi.
- İstanbul
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