Bahçelievler'de klasik araçlarla 23 Nisan konvoyu - Son Dakika

BAHÇELİEVLER'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla klasik araçlarla konvoy düzenlendi. Klasik araçlara binen çocuklar, üzeri açık gezi otobüsündeki bando-mızıka takımının ezgileri eşliğinde ilçe turu yaptı.

Bahçelievler Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin kuruluşunun 102'nci yılı çerçevesinde "Çocuk Şöleni" etkinliği düzenledi. Hasan Doğan Spor Kompleksi'nde düzenlenen etkinlikte Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır çocuklarla bir araya geldi. Etkinlikte engelli parkuru ile kıyasıya mücadele eden çocuklar, survivor parkuru, trambolin, tırmanma duvarı, top havuzu, bungerun gibi birçok oyun parkurunda bayramın keyfini çıkardı. Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Dünyada az bulunan bir bayram bu. Ülkemizin ulusal egemenliğini Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına borçlu olduğunu hatırlatıp onları rahmetle minnetle anıyorum. Bahçelievler Belediyesi olarak burada çocuklarımızla, gençlerimizle etkinlik alanı oluşturduk. Bir yanda oyun alanları bir yanda sahnede arkadaşlarımız var, eğlenceler oluyor. Hava da güzel. Harika bir gün" ifadelerine yer verdi.