Bahçelievler'de klima çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Bahçelievler'de, klima hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bahçelievler Hürriyet Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan S.K'nın (36), 2 Şubat'ta klima çalınması olayının faili olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
S.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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