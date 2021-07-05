Bahçelievler'de kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı - Son Dakika

Bahçelievler'de kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı

Bahçelievler'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Bahçelievler'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aydınlatma direğine çarparak durabildi. Alınan bilgiye göre, Mahmutbey Caddesi'nde seyir halindeki 34 UB 3826 plakalı otomobilin sürücüsü henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, kaldırıma çıkarak buradaki aydınlatma direğine çarptı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyırıklarla atlatan sürücü, tedbir amacıyla hastaneye götürüldü. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin kaldırıma çıkarak aydınlatma direğine çarptığı anlar yer alıyor.

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