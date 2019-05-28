Bahçelievler'de kontrollü yıkım kontrolden çıktı
1 saat önce
İstanbul Bahçelievler'de riskli olduğu gerekçesiyle boşaltılan 11 katlı binanın yıkılma anı kameralara yansıdı.
İstanbul Bahçelievler
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:26 Kaynak: İHA
'de riskli olduğu gerekçesiyle boşaltılan 11 katlı binanın yıkılma anı kameralara yansıdı.
Bahçelievler basın sitesinde bulunan 11 katlı 80 dairelik apartman geçtiğimiz aylarda riskli olduğu gerekçesiyle boşaltılmıştı. Tahliye edilen apartman kontrollü olarak yıkılmak istendi. Ancak yapılan çalışma sırasında hiçbir önlem alınmayınca yıkım kontrolden çıktı. Büyük bir gürültü ile yıkılan 11 katlı bina, ortalığı toz bulutuna bürüdü. Bu sırada yıkım için çalışan ekipler de toz bulutunun içerisinde kaldı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL
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Bahçelievler'de,11 katlı binanın yıkılma anı saniye saniye kamerada!
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