Son Dakika Haberleri: Bahçelievler'de kontrollü yıkım kontrolden çıktı
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Bahçelievler'de kontrollü yıkım kontrolden çıktı

1 saat önce

İstanbul Bahçelievler'de riskli olduğu gerekçesiyle boşaltılan 11 katlı binanın yıkılma anı kameralara yansıdı.

Bahçelievler'de kontrollü yıkım kontrolden çıktı, System.String[]
İstanbul Bahçelievler'de riskli olduğu gerekçesiyle boşaltılan 11 katlı binanın yıkılma anı kameralara yansıdı.

Bahçelievler basın sitesinde bulunan 11 katlı 80 dairelik apartman geçtiğimiz aylarda riskli olduğu gerekçesiyle boşaltılmıştı. Tahliye edilen apartman kontrollü olarak yıkılmak istendi. Ancak yapılan çalışma sırasında hiçbir önlem alınmayınca yıkım kontrolden çıktı. Büyük bir gürültü ile yıkılan 11 katlı bina, ortalığı toz bulutuna bürüdü. Bu sırada yıkım için çalışan ekipler de toz bulutunun içerisinde kaldı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:26 Kaynak: İHA
İstanbul, Bahçelievler, 3. Sayfa
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