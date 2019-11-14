Son Dakika Haberleri: Bahçelievler'de korkutan apartman yangını: 5 kişi dumandan etkilendi
Son Dakika Güncel Bahçelievler'de korkutan apartman yangını: 5 kişi dumandan etkilendi

Bahçelievler'de korkutan apartman yangını: 5 kişi dumandan etkilendi

7 saat önce

Bahçelievler'de bir apartmanda çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi.

Bahçelievler'de korkutan apartman yangını: 5 kişi dumandan etkilendi, System.String[]

Bahçelievler'de bir apartmanda çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi. 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, 2 kişinin tedavisi ayakta yapıldı.

Yangın, akşam saatlerinde Bahçelievler Şirinevler Mahallesi Mahmutbey Caddesi, 10. Sokak'ta bulunan bir apartmanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir apartmanın bodrum katında depo olarak kullanılan alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükselmesiyle dumanlar tüm apartmanı sararken, dumandan 5 kişi etkilendi. Bütün apartman sakinleri dışarı kaçarken bazı vatandaşlar içerde mahsur kaldı. Dumanları gören vatandaşlar durum sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen kişileri ambulansa alarak tedavi etti. Dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırılırken 2 kişinin tedavisi ise ayakta yapıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Öte yandan Bahçelievler'de birkaç sokak ötesinde akşam saatlerinde başka bir apartmanda daha yangın çıkmış, yangında 9 kişi dumandan etkilenmişti.

(İHA)

Bahçelievler, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:30 Kaynak: İHA
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