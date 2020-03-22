Bahçelievler'de korkutan yangın - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bahçelievler'de korkutan yangın - Son Dakika

Bahçelievler'de korkutan yangın

6 saat önce

Bahçelievler'de korkutan yangın Depo olarak kullanılan yerde yangın çıktı 4 araç yanarak kül oldu Bahçelievler'de depo olarak kullanılan alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıkması sonucu 4 araç yanarak kül oldu.

Bahçelievler'de korkutan yangın

Depo olarak kullanılan yerde yangın çıktı 4 araç yanarak kül oldu

İSTANBUL - Bahçelievler'de depo olarak kullanılan alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıkması sonucu 4 araç yanarak kül oldu. Yangın çevrede paniğe neden oldu.

Yangın, saat 07.70'de Bahçelievler İlçesi Şirinevler Mahallesi Acıbadem Sokak üzerinde bulunan bir depoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depo olarak kullanılan alanda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın kısa süre içinde depoda bulunan boş damacanaların tutuşması sonucu büyüdü. Depodan alevlerin ve dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın kontrol altına alınırken, 1 traktör, 2 kamyonet ve bir araç zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bahçelievler'de korkutan yangın

Bahçelievler, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 09:38 Kaynak: İHA

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