Son Dakika Haberleri: Bahçelievler'de korkutan yangın: 9 kişi dumandan etkilendi
Son Dakika 3. Sayfa Bahçelievler'de korkutan yangın: 9 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Bahçelievler'de korkutan yangın: 9 kişi dumandan etkilendi

6 saat önce

Bahçelievler'de bir apartmanda çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi.

Bahçelievler'de korkutan yangın: 9 kişi dumandan etkilendi, System.String[]

Bahçelievler'de bir apartmanda çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi. 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, 5 kişinin ise tedavisi ayakta yapıldı.


Yangın, akşam saatlerinde Zafer Mahallesi Çimen Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir apartmanın giriş katında bulunan elektrik kısımda yangın çıktı. Dumanların yükselmesiyle dumanlar tüm apartmanı sararken, dumandan 9 kişi etkilendi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen vatandaşlara yardım etti. Dumandan etkilenen 4 kişi kontrol amaçlı hastaneye kaldırılırken 5 kişinin ise tedavisi ayakta yapıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaptıkları müdahale sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü. - İSTANBUL

Zafer Mahallesi, Bahçelievler, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 07:57 Kaynak: İHA
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