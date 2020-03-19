Bahçelievler'de korona virüse karşı çalışmalar aralıksız devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Yerel Bahçelievler'de korona virüse karşı çalışmalar aralıksız devam ediyor - Son Dakika

Bahçelievler'de korona virüse karşı çalışmalar aralıksız devam ediyor

6 saat önce

Bahçelievler'de korona virüse karşı çalışmalar aralıksız devam ediyor Bahçelievler Belediyesi, yeni tip korona virüse karşı tedbir çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bahçelievler'de korona virüse karşı çalışmalar aralıksız devam ediyor

İSTANBUL - Bahçelievler Belediyesi, yeni tip korona virüse karşı tedbir çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bahçelievler Belediyesine bağlı ekipler, yeni tip korona virüse karşı sürdürülen çalışmalar kapsamında, yiyecek-içecek hizmeti veren iş yerlerinde çalışanlara, hijyen konusunda uyarılarda bulundu. Semt pazarlarında da aynı kapsamda, görevlilerce pazarcı esnaflar ve alışveriş yapan vatandaşların ellerine antiseptik solüsyon sıkılıyor.

Gıda ve kimya mühendislerinden oluşan ekipler, gıda sektöründe hizmet veren iş yerlerinde çalışan personele, eldiven, maske ve bone takmadan çalışmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Aynı kapsamda semt pazarlarındaki esnafın ve alışveriş yapan vatandaşların ellerine, belediye görevlileri tarafından antiseptik solüsyon damlatılarak uyarı yapıldı.

Vatandaşlar, pazarın giriş ve çıkışında oluşturulan dezenfekte noktalarında da ellerini dezenfekte edebiliyor.

Öte yandan, belediyenin tüm hizmet binalarının girişlerinde oluşturulan dezenfekte noktalarında da vatandaşların ve personelin içeri girmeden önce ellerini dezenfekte etmeleri isteniyor.

Bahçelievler'de korona virüse karşı çalışmalar aralıksız devam ediyor

Bahçelievler, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:54 Kaynak: İHA

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