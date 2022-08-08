İstanbul'da evini basan saplantılı sapık tarafından vurulan 16 yaşındaki Beyza, yaşama tutunamadı: Sözde koruma kararı vardı - Son Dakika
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İstanbul'da evini basan saplantılı sapık tarafından vurulan 16 yaşındaki Beyza, yaşama tutunamadı: Sözde koruma kararı vardı

08.08.2022 10:46

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde koruma kararı olmasına rağmen eve giren saplantılı sapık Selim Tekin tarafından vurulan 16 yaşındaki Beyza Doğan yaşam savaşını kaybetti. Daha önce sapık tarafından 5 kez kaçırılan ve ailesinin 35 şikayet dosyasının bulunduğu Beyza'nın cenazesi Şanlıurfa'ya götürülecek. Beyza'nın daha çocuk olduğunu belirten teyzesi, "Sözde koruma kararı vardı. Hayatını mahvettiler" tepkisini gösterdi.

Geçtiğimiz cumartesi günü saat 18.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde iddiaya göre Selim Tekin (28) saplantılı olduğu Beyza Doğan'ın evine gelerek zorla içeri girdi. Selim Tekin, daha sonra Beyza Doğan'ı banyoya götürerek ensesinden ateş etti. Selim Tekin daha sonra kendine de ateş ederek intihar girişiminde bulundu. O esnada evde bulunan Beyza Doğan'ın kardeşi "Kardeşimi kurtarın" diye bağırdı. İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. 16 yaşındaki Beyza Doğan 2 gün süren yaşam mücadelesi kaybetti. Beyza'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemenin ardından defnedilmek üzere memleketi Şanlıurfa'ya götürülecek.

"SÖZDE KORUMA KARARI VARDI"

Öte yandan Beyza Doğan ve ailesinin Selim Tekin için koruma kararı aldığı öğrenildi. Beyza Doğan'ın teyzesi Zerife Doğan duruma isyan ederek, "Anne ve babası şikayetçi olmuştu. 2 yıldır bu dava sürüyor. Defalarca savcılığa mahkemeye çıkıldı. Bütün deliller vardı ama hiçbir şey yapmadılar. Sürekli tehdit ediyordu. Ablam sürekli kapıyı kilitliyordu. Ekmek almaya kızı gidiyor tam içeri gireceği esnada ayağını koyup kapının kapanmasını engelliyor. Silahla aileyi tehdit ediyor. Kız kaçıp bağırıyor 'Ablamı kurtarın' diye. Komşuyu gönderin bir şey yapmayacağım diyerek kızı banyoya götürüyor. Sözde koruma kararı vardı. Hayatını mahvettiler" şeklinde konuştu.

Evini basan saplantılı şahıs tarafından vurulan 16 yaşındaki Beyza, yaşam savaşını kaybetti

"BU ADAM NİYE TUTUKLANMADI?"

"Koruma kararı sınırsızdı ve eylülde mahkemesi vardı" diyen teyze, "O kızı defalarca kaçırdı. Annesi babası defalarca gidip şikayetçi oldu. 13 yaşında 16 yaşına kadar bunları yaşadı. 'Ben ayrılırsam beni öldürecek' bile dedi. Sürekli anlattı ama onu kimse duymadı. Ben ya da başkası olsa anlarım ama o daha çocuktu. Bu adam niye tutuklanmadı? Kızı kaçırdı 3-4 defa. Polis benim ablama bağırıyordu evrak istedi diye. Bu şekilde olur mu? Koruma kararı aldılar. 1 ay içerisinde geldi kızı vurdu" dedi.

Evini basan saplantılı şahıs tarafından vurulan 16 yaşındaki Beyza, yaşam savaşını kaybetti

"35 TANE ŞİKAYET DOSYAM VAR"

Baba Cuma Doğan da, "Bu adam bir buçuk yıl önce Instagram'dan benim kızımla konuşmaya başlamış. Telefonu kızıma uzaktan eğitim için almıştım. Kızım da Instagram'ı yüklemiş ve bu şahısla görüşmüş. Şahıs önceleri ona abi kardeş şeklinde yaklaşmış daha sonra bunu sevgiliye çevirmiş. Kızıma kötü sözler yazmış. Kız kabul etmiyordu. Bu kez tehditler başladı. Kızı Bağcılar Meydanı'na çağırdı ve orada kaçırdı. Benim şu anda adliyede bu şahıs hakkında 35 şikayet dosyam var. Kızımı beş kere kaçırdı. Olay olmadan önce benim evime gelip tekmeyle saldırdı, kapımı tekmeledi. Daha sonra ben savcıya gittim şikayette bulundum savcı koruma kararı çıkardı. Durum bundan ibaret. Kızım şu an yoğun bakımda o şahsın da ne olduğunu bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
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Beyza'nın babası Cuma Doğan : 700 bin liraya soygun yaptığını söyleyerek kızımı götürmek istemiş Beyza'nın babası Cuma Doğan : 700 bin liraya soygun yaptığını söyleyerek kızımı götürmek istemiş BEYZA'NIN BABASI CUMA DOĞAN : 700 BİN LİRAYA SOYGUN YAPTIĞINI SÖYLEREK KIZIMI GÖTÜRMEK İSTEMİŞ BEYZA'NIN BABASI CUMA DOĞAN : 700 BİN LİRAYA SOYGUN YAPTIĞINI SÖYLEREK KIZIMI GÖTÜRMEK İSTEMİŞ
Kaynak: DHA

Cumhuriyet Mahallesi, Adli Tıp Kurumu, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da evini basan saplantılı sapık tarafından vurulan 16 yaşındaki Beyza, yaşama tutunamadı: Sözde koruma kararı vardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da evini basan saplantılı sapık tarafından vurulan 16 yaşındaki Beyza, yaşama tutunamadı: Sözde koruma kararı vardı - Son Dakika
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