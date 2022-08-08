Bahçelievler'de evini basan saldırganın vurduğu Beyza hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bahçelievler'de evini basan saldırganın vurduğu Beyza hayatını kaybetti

08.08.2022 10:52

BAHÇELİEVLER'de, koruma kararı olmasına rağmen eve giren Selim Tekin tarafından vurulan 16 yaşındaki Beyza Doğan hayata tutunamadı.

BAHÇELİEVLER'de, koruma kararı olmasına rağmen eve giren Selim Tekin tarafından vurulan 16 yaşındaki Beyza Doğan hayata tutunamadı. Beyza'nın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Şanlıurfa'ya götürülecek. Baba Cuma Doğan, "Bu kişi hakkında 35 şikayet dosyam var. Kızımı beş kere kaçırdı" dedi.

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü saat 18.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Selim Tekin (28) saplantılı olduğu Beyza Doğan'ın evine gelerek zorla içeri girdi. Selim Tekin, daha sonra Beyza Doğan'ı banyoya götürerek ensesinden ateş etti. Selim Tekin daha sonra kendine de ateş ederek intihar girişiminde bulundu. O esnada evde bulunan Beyza Doğan'ın kardeşi "Kardeşimi kurtarın" diye bağırdı. İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. 16 yaşındaki Beyza Doğan 2 gün süren yaşam mücadelesi kaybetti. Beyza'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemenin ardından defnedilmek üzere memleketi Şanlıurfa'ya götürülecek.

"SÖZDE KORUMA KARARI VARDI"

Öte yandan Beyza Doğan ve ailesinin Selim Tekin için koruma kararı aldığı öğrenildi. Beyza Doğan'ın teyzesi Zerife Doğan duruma isyan ederek, "Anne ve babası şikayetçi olmuştu. 2 yıldır bu dava sürüyor. Defalarca savcılığa mahkemeye çıkıldı. Bütün deliller vardı ama hiçbir şey yapmadılar. Sürekli tehdit ediyordu. Ablam sürekli kapıyı kilitliyordu. Ekmek almaya kızı gidiyor tam içeri gireceği esnada ayağını koyup kapının kapanmasını engelliyor. Silahla aileyi tehdit ediyor. Kız kaçıp bağırıyor 'Ablamı kurtarın' diye. Komşuyu gönderin bir şey yapmayacağım diyerek kızı banyoya götürüyor. Sözde koruma kararı vardı. Hayatını mahvettiler" şeklinde konuştu.

"BU ADAM NİYE TUTUKLANMADI""Koruma kararı sınırsızdı ve eylülde mahkemesi vardı" diyen teyze, "O kızı defalarca kaçırdı. Annesi babası defalarca gidip şikayetçi oldu. 13 yaşında 16 yaşına kadar bunları yaşadı. 'Ben ayrılırsam beni öldürecek' bile dedi. Sürekli anlattı ama onu kimse duymadı. Ben ya da başkası olsa anlarım ama o daha çocuktu. Bu adam niye tutuklanmadı? Kızı kaçırdı 3-4 defa. Polis benim ablama bağırıyordu evrak istedi diye. Bu şekilde olur mu? Koruma kararı aldılar. 1 ay içerisinde geldi kızı vurdu" dedi.

"35 TANE ŞİKAYET DOSYAM VAR"Baba Cuma Doğan da, "Bu adam bir buçuk yıl önce Instagram'dan benim kızımla konuşmaya başlamış. Telefonu kızıma uzaktan eğitim için almıştım. Kızım da Instagram'ı yüklemiş ve bu şahısla görüşmüş. Şahıs önceleri ona abi kardeş şeklinde yaklaşmış daha sonra bunu sevgiliye çevirmiş. Kızıma kötü sözler yazmış. Kız kabul etmiyordu. Bu kez tehditler başladı. Kızı Bağcılar Meydanı'na çağırdı ve orada kaçırdı. Benim şu anda adliyede bu şahıs hakkında 35 şikayet dosyam var. Kızımı beş kere kaçırdı. Olay olmadan önce benim evime gelip tekmeyle saldırdı, kapımı tekmeledi. Daha sonra ben savcıya gittim şikayette bulundum savcı koruma kararı çıkardı. Durum bundan ibaret. Kızım şu an yoğun bakımda o şahsın da ne olduğunu bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

"BARİ 1 AY HAPSE ATSAYDINIZ"

Cuma Doğan, yaşananlarla ilgili ise, "Büyük kızım ve küçük kızım marketten dönüyorlardı o şahıs da bunlardan önce girip binanın merdivenlerinde saklanmış. Benim çocuklar içeri girince o da arkalarından kapıyı zorlamış ve elinde silahla içeri dalmış. 'Kapıyı pencereyi kapatın hepinizi öldüreceğim' diye tehdit etmiş. Kızım Beyza'yı alıp kafasına silahı dayıyor. Kızım yapma diye yalvarıyorken önce 'Seni öldürmeyeceğim' diyor ve kızın kafasını koltuk altına alıp kafasına sıkıyor. Ardından da kendi kafasına sıkıyor" dedi


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BAĞCILAR'DA SERVİS MİNİBÜSÜ ALEV ALEV YANDI... YANGININ ÇIKIŞ ANI KAMERADA BAĞCILAR'DA SERVİS MİNİBÜSÜ ALEV ALEV YANDI... YANGININ ÇIKIŞ ANI KAMERADA Evine zorla girdi, 16 yaşındaki Beyza Doğan'ı öldürdü Evine zorla girdi, 16 yaşındaki Beyza Doğan'ı öldürdü
Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Baba, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçelievler'de evini basan saldırganın vurduğu Beyza hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bahçelievler'de evini basan saldırganın vurduğu Beyza hayatını kaybetti - Son Dakika
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