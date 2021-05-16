Bahçelievler'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal edenlere para cezası verildi - Son Dakika

Bahçelievler'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek parkta piknik yapan ve polise mukavemette bulunan 4 kişiye, 13 bin 876 TL para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 denetimleri kapsamında öğle saatlerinde, Siyavuşpaşa Mahallesi Milli Egemenlik Parkı içinde bir grubun maskesiz şekilde piknik yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Parka giden ekipler, burada piknik yapan 4 kişiye kimliklerini sordu. Kimliklerini göstermeyerek polise mukavemette bulunan A.A., R.A. ve A.A., gözaltına alındı.

Haklarında adli işlem başlatılan 3 kişi ile yanlarında bulunan K.Y'ye, İl Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesine muhalefetten toplam 13 bin 876 TL idari para cezası uygulandı.