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Son dakika haber! Bahçelievler'de kumaş baskı atölyesinde korkutan yangın - Son Dakika

Son dakika haber! Bahçelievler'de kumaş baskı atölyesinde korkutan yangın

07.02.2022 22:47

Son dakika haber... Bahçelievler'de bir kumaş baskı atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Bahçelievler'de bir kumaş baskı atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi Oruç Reis Sokak'ta saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 4 katlı iş yerinin kumaş baskı atölyesi olarak kullanılan ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sonucu kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

(Veysel Ensar Gökçegözog/İHA)

Son dakika haber! Bahçelievler'de kumaş baskı atölyesinde korkutan yangın
Son dakika haber! Bahçelievler'de kumaş baskı atölyesinde korkutan yangın
Son dakika haber! Bahçelievler'de kumaş baskı atölyesinde korkutan yangın
Son dakika haber! Bahçelievler'de kumaş baskı atölyesinde korkutan yangın

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Bahçelievler, Yenibosna, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Bahçelievler'de kumaş baskı atölyesinde korkutan yangın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Bahçelievler'de kumaş baskı atölyesinde korkutan yangın - Son Dakika
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