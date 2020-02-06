Bahçelievler'de kuyumcu bıçaklandı - Son Dakika

Bahçelievler'de bir şahıs, tartıştığı kuyumcuyu bıçaklayarak kaçtı. Yaralı kuyumcu hastaneye kaldırılırken, polis kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Edinilen bilgilere göre, olay Bağcılar Caddesi üzerindeki bir kuyumcuda meydana geldi. Kuyumcuya gelen bir şahıs, dükkan sahibi ile tartıştı. Elindeki bıçakla kuyumcuyu sırtından bıçaklayan zanlı olay yerinden kaçtı. Olayı gören esnaf, yardım için kuyumcuya koştu. Yaralı kuyumcu çağrılan ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kuyumcuda yaşanan olay polisi de alarma geçirdi. Soygun olabileceği ihtimali üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek zanlının eşkalini tespit etti. Kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan ilk incelemede zanlının dün kuyumcudan alışveriş yaptığı, bugün de tekrar aynı dükkana gelerek kuyumcu ile tartıştığı belirlendi.

Olaya tanık olan bir esnaf, "Ben çığlıkları duydum yardıma koştum. Kuyumcu arkadaş yerde yatıyordu. Sırtında bıçak yaraları vardı" ifadelerini kullandı.

(Volkan Kayalar/İHA)