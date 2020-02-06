BAHÇELİEVLER'DE KUYUMCUDA SOYGUN DEHŞETİ (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel BAHÇELİEVLER'DE KUYUMCUDA SOYGUN DEHŞETİ (1) - Son Dakika

BAHÇELİEVLER'DE KUYUMCUDA SOYGUN DEHŞETİ (1)

7 saat önce

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK / Bahçelievler'de kuyumcuya giren bir şüpheli elindeki bıçakla kuyumcuyu sırtından yaralayarak kaçtı.

BAHÇELİEVLER'DE KUYUMCUDA SOYGUN DEHŞETİ (1), System.String[]

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ Bahçelievler'de kuyumcuya giren bir şüpheli elindeki bıçakla kuyumcuyu sırtından yaralayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-----------------Olay yerinden görüntüler


Bahçelievler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:41 Kaynak: DHA
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Son Dakika

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